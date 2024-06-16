Шура рассказал о сюрпризе от своей сожительницы-путаны

Александр Медведев, известный публике под сценическим псевдонимом Шура, рассказал, что когда-то жил в одной квартире с девушкой легкого поведения. В итоге девушка исчезла без объяснения причин, и на связь не выходила.

Ее собачка породы пекинес осталась в квартире, и теперь отвечать за животное пришлось Александру, рассказывает 5 Канал

«Мне пекинес достался. А мне самому жрать нечего», — вспомнил певец.



Певец Шура на пути к славе смог преодолеть конфликт с матерью, а став популярным, избавиться от наркотической зависимости и победить рак.