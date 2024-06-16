Пластический хирург оценил новую внешность Агузаровой

61-летняя Жанна Агузарова похудела и изменилась внешне. Артистка редко бывает на светских мероприятиях, поэтому многие считают, что она живет затворницей и не выступает. На самом же деле, пишет «Комсомольская Правда», она поет на корпоративах – просто строго запрещает афишировать это в соцсетях. Гонорар певицы стартует от двух миллионов рублей за концерт.

На этой неделе Жанна Агузарова появилась на премии «Муз-ТВ», где получила награду как «Легенда вне времени».

Певица была на мероприятии в больших темных очках. Но внимательные зрители разглядели, что

левый глаз был заклеен повязкой с пластырем.

Журналисты обратились за комментариями к эксперту по пластической хирургии при Росздравнадзоре по Москве и Московской области Ивану Володченкову. Медик рассказал следующее:

«Скорее всего, у певицы была подтяжка средней трети лица. При этом нижнюю треть лица и шею певица старательно прячет под массивным шарфом. Видимо, потому что эта область не прорабатывалась совсем, либо результат после подтяжки не такой, какого ожидала пациентка.

Если присмотреться, то из-под очков артистки проступают стрип-наклейки телесного цвета. Либо это последствия агрессивной косметологической процедуры в периорбитальной зоне (вокруг глаз) – как вариант RF-лифтинга. Либо лазерное омоложение периорбитальной зоны, что в последующем дало осложнения, с которыми боролись уже хирурги. Либо это могла быть блефаропластика, в результате которой в раннем послеоперационном периоде возникли осложнения».



По мнению медика, проблемы могут быть достаточно серьезными.

«Если сам глаз как зрительный орган не пострадал, то реабилитация после осложнений может занимать от 3 – 4 месяцев до полугода. Если же зрительный нерв или глаз пострадали, то должны подключаться хирурги офтальмологи», - сказал он.



Ранее сообщалось, что Агузарова тщательно скрывает свою настоящую биографию. Из рассказов друзей певицы известно, что она окончила школу в Новосибирской области и стала учиться в ПТУ на маляра. Эксцентричная и яркая, она сумела войти в богемные круги и в 1983 году стала солисткой группы «Браво», в которой спела свои главные хиты: «Желтые ботинки», «Верю я», «Чудесная страна», «Старый отель» и «Кошки».