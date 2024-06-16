Билли Айлиш поведала, что рассказала бы десятилетней себе о дружбе с Бибером

Певица Билли Айлиш рассказала в интервью для шоу Off the Cuff журнала Vouge, какое сообщение отправила бы десятилетней себе. По словам поп-исполнительницы, это был бы текст о дружбе с Джастином Бибером.

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«Я бы сказала, что ты сможешь звонить Джастину Биберу в любое время. Когда захочешь. И он ответит!» — сказала певица.



Айлиш — большая фанатка канадской звезды. Впервые об этом она рассказала в караоке-программе Carpool Karaoke.

Ранее Билли Айлиш призналась, что друзья перестали с ней общаться, когда она стала знаменитой.