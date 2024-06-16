СМИ: Бабкиной приписывают роман с молодым помощником

Надежда Бабкина вышла на сцену фестиваля «Песни России» вместе с 33-летним пиар-менеджером Сергеем Рябовым.

Слухи о том, что 74-летняя артистка встречается со своим молодым помощником, появились после того, как прошла информация о расставании певицы с гражданским мужем Евгением Гором.

Про Сергея известно, что что он был фигуристом, но ушел из спорта после травмы, пишут 7days.ru.

В прошлом году в СМИ и социальных сетях обсуждалось, что Бабкина якобы купила Рябову квартиру в Москве. Говорили, что после этого у певицы испортились отношения с сыном.

Шоумен, певец Прохор Шаляпин ранее заявлял, что певицы Надежда Кадышева и Надежда Бабкина зарабатывают больше, чем эстрадные артисты, и советовал молодежи заниматься народным творчеством.