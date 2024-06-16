На концерте Понаровской произошло непредвиденное

Ирина Понаровская дала сольный концерт в Москве. Он должен был состояться еще весной в «Крокус Сити». Но после трагедии выступление певицы было перенесено в летний театр ВДНХ.

Послушать Понаровскую пришли не только ее поклонники, но и коллеги: Андрей Малахов, Сергей Пенкин, Анжелика Агурбаш и другие артисты.

Ирина Витальевна исполнила свои старые хиты, назвав их «песнями-талисманами»: «Рябиновые бусы», «Женщина всегда права», «Ты – мой бог», «Гитара». Публика активно подпевала певице. Об этом рассказывает «Московский Комсомолец».

Также Понаровская презентовала слушателям и новые композиции, специально для нее написанные.

На концерте случилась неприятность. У звезды неожиданно перестал работать микрофон. Возникли проблемы с электричеством. Пока специалисты приводили оборудование в порядок, Понаровская общалась со зрителями. Она представила всем Андрея Малахова и своего директора Леру Тувину, которые оказывали ей поддержку в те годы, когда певицы не выходила на сцену.

Среди зрителей Понаровской была и ее семья: сын, невестка и двое внуков. Их звездная бабушка приветствовала прямо со сцены.

По словам артистки, она никогда не работала за деньги. Ирина Понаровская считает, что именно в этом кроется секрет ее творческого долголетия. Исполнительница хита «Рябиновые бусы» отметила, что может приостановить творческую деятельность в любой момент, и никакие высокие гонорары ее не остановят.