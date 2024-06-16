Новая гитаристка The Smashing Pumpkins рассказала о первых концертах с группой

Кики Вонг, новая гитаристка The Smashing Pumpkins, рассказала о «потрясающих» впечатлениях от своих концертов с группой. Недавно артистка отыграла с рокерами первые шоу.

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The Smashing Pumpkins начали свой совместный тур по Великобритании с Weezer, сообщает NME. Их выступление включало кавер-версию песни U2 «Zoo Station».

«Это был совершенно потрясающий опыт», — сказала Кики.



Напомним, что Кики Вонг была участницей лос-анджелесского коллектива Vigil Of War. Ее отобрали из более 10 тысяч заявок, которые оценивали восемь экспертов.