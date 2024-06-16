Отец Фриске объяснил, почему не планирует ставить Жанне новый памятник

Владимир Фриске сообщил, что в ближайшее время ставить новый памятник покойной дочери не планирует. Об этом информирует издание NEWS.ru.

«Я сначала поправлю здоровье. Уже есть эскиз, очень хороший, именно то, что мне хотелось», — отметил родитель.



Также он признался, что не ожидал победы дочери в номинации «Легенда российской поп-музыки». У Владимира Фриске стало плохо с сердцем, тем не менее, он выразил благодарность организаторам шоу за то, что через столько лет они все еще помнят о Жанне.

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Жанна Фриске была одной из самых ярких певиц российского шоу-бизнеса. Девять лет назад звезда умерла от рака головного мозга в возрасте 40 лет.