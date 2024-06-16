«Возьму Хрюшу, поеду на СВО, обращусь у украинцам»: как живет Ангелина Вовк

Народная артистка России Ангелина Вовк продолжает работать и принимать участие в телевизионных программах. Что известно о ее личной жизни и политической позиции, как ей помешала Алла Пугачева?

Чем известна Вовк

Ангелина Вовк родилась 16 сентября 1942 года в Тулуне Иркутской области. Окончила актерский факультет ГИТИСа.

В 1968 году она также поступила на режиссерский курс во Всесоюзный государственный институт повышения квалификации работников телевидения и радио при Гостелерадио СССР, однако после первого курса, во время практики на Шаболовке, поняла, что эта профессия не для нее.

Спустя время Вовк окончила курсы дикторов при Гостелерадио СССР.

Она работала в программах «Будильник», «Спокойной ночи, малыши!», «Утренняя почта», «Музыкальный киоск», «Няня спешит на помощь», «Доброе утро, Россия» «Доброго здоровьица!», «В наше время», «Дело ваше» и других.

Помимо этого, с 1987 по 2006 год Вовк была ведущей музыкального фестиваля «Песня года».

Что известно о личной жизни Вовк

Первым мужем Ангелины Вовк был диктор Центрального телевидения, ведущий программ «Время» и «Новости» Геннадий Чертов. Пара прожила вместе 16 лет.

Во время первого брака у телеведущей случилась внематочная беременность. Ей стало плохо на съемках «Голубого огонька», и она была экстренно доставлена в больницу. Параллельно у Вовк развились пневмония и заражение.

«Каждый день я была на грани жизни и смерти. Я лежала вся в трубках, не ела, похудела, наверное, на 20 кг», — рассказывала артистка.



Ее вторым мужем был художник чехословацкой киностудии «Баррандов» Индржих Гетц. Супруги жили в разных странах, Вовк — в России, а Гетц — в Чехословакии. Брак продлился 13 лет и официально не был расторгнут. После смерти мужа в 2016 году Вовк осталась вдовой.

Детей у телеведущей нет.

«Я все время занимаюсь какими-то проблемами, связанными с детьми. Я считаю своими детьми семью своего брата. В связи с переживаниями в жизни иной раз думаю: какое счастье, что у меня нет собственных детей. Жизнь переменилась во многом в худшую сторону, за детей всегда страшно», — говорила она.



В 2021 году в СМИ появились слухи о романе Вовк с заслуженным артистом РФ Юлианом. Они вместе участвовали в съемках шоу Андрея Малахова. Тогда Вовк заявила, что не исключает возможность отношений и даже брака с Юлианом.

«А почему нет? Я не такая старая, а он не такой молодой! С Юлианом мне комфортно», — сказала она.



Однако позже Юлиан отметил, что говорить об отношениях и свадьбе еще рано.

«Если люди поцеловались один раз (во время передачи поздоровались), то это еще не означает, наверно, свадьбы», — комментировал музыкант.



Что известно о состоянии здоровья Вовк

В феврале 2024 года Telegram-канал «112» сообщил о госпитализации Ангелины Вовк. По информации канала, у артистки случилось обострение хронической болезни.

«Ангелина Вовк госпитализирована в одну из московских больниц с обострением хронической болезни. Помимо основного недуга, у нее возникли проблемы с бронхами. В ближайшее время народную артистку РФ переведут в профильную больницу», — говорилось в публикации.



Однако спустя время директор Вовк Светлана Торкало опровергла информацию о ее госпитализации.

«Нет, у нее все в порядке», — сказала она.

Что Вовк говорила о спецоперации

Ангелина Вовк в 2022 году заявила, что хочет поехать в зону проведения спецоперации вместе с Хрюшей и Степашкой. Она выразила надежду, что благодаря наличию у нее украинской крови «та сторона» прислушается к ее словам.

«Я думала, что нужно остановить ту сторону, чтобы они по-другому взглянули на эти события. Я сказала своей приятельнице, что я возьму Хрюшу и Степашку и поеду туда, на фронт, и обращусь к украинцам. У меня же тоже есть украинская кровь, я им тоже сказки читала. Думаю, а друг меня услышат», — предлагала Вовк в передаче «Жизнь и судьба».



Также артистка говорила, что восхищается российскими военными.

«Это не воины, это просто святые. Ведь наши бойцы рискуют своей жизнью, понимают, за что сражаются, оставляя матерей, своих возлюбленных», — высказывалась она на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».



Вовк также рассказывала, что после начала СВО перестала общаться с родственниками, находящимися на Украине, так как они попали под влияние «мощнейшей пропаганды».

Что Вовк говорила о Пугачевой и Галкине*

Ангелина Вовк критиковала народную артистку СССР Аллу Пугачеву за отъезд из России.

«Я считаю, что в такой ситуации она должна была подумать, прежде чем уезжать. Народ ее обожал с самого начала. Она любила себя. Не думала о людях, думала о себе. Раз она уехала, значит, с самого начала презирала нас. Не ожидала от нее такого поступка», — говорила телеведущая.



Вовк также отмечала, что считала мужа Примадонны Максима Галкина* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) приличным человеком, но была разочарована его поведением после начала спецоперации.

Как Пугачева помешала работе Вовк

Ангелина Вовк утверждала, что Алла Пугачева стала причиной ее ухода из программы «Песня года». В 2006 году певица должна была быть соведущей Вовк и Евгения Меньшова.

По ее словам, перед съемками они собрались у Примадонны, чтобы обсудить ход программы, очередность выходов ведущих и артистов. Но, когда они с Меньшовым вышли на тот эпизод, который должны были вести, выяснилось, что он уже прошел, при этом ведущим, по словам Вовк, никто ничего не сказал.

«Нас держали в неведении. Я была расстроена. Это все было специально сделано против нас с Меньшовым. Я не могла больше оставаться в таком унизительном положении. Повернулась и ушла с площадки. Через какое-то время уехал Женя», — признавалась она.



По мнению Вовк, причиной такого поведения Пугачевой могла быть ревность.

«Ее мужчины почему-то всегда были настроены ко мне очень доброжелательно. А по всей видимости, она все-таки ревнивая женщина, поэтому ей это, возможно, не всегда нравилось», — пояснила телеведущая.



Чем сейчас занимается Вовк

В 2022 году Ангелина Вовк рассказала, что заведует кафедрой сценической речи в Московском государственном институте культуры.

Летом 2023 года она была ведущей международного фестиваля искусств в Белоруссии. Помимо этого, Вовк ежегодно устраивает детский музыкальный фестиваль «Песенка года» в центре «Орленок» и снимается в телевизионных передачах.