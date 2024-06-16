Катя Лель объяснила, почему долго прощала мужу измены

Катя Лель в программе «Секрет на миллион» рассказала, что

ее супруг Игорь Кузнецов не единожды ей изменял.

Причем развлечения Кузнецова даже попадали на видео.

«Видела на камерах интим с другой женщиной, когда он был в клубе. Простила и дала шанс», — сказала певица.



Поначалу Лель хотела сохранить семью, тем более что у них росла дочь. Она считала, что Кузнецов со временем перебесится и перестанет таким образом самоутверждаться. Однако этого не произошло. Катя вспомнила, как супруг общался с женщинами по телефону. Причем каждый раз выдавал один и тот же текст, сообщает gazeta.ru.

«Он клялся, просил прощения, стоял на коленях, плакал. А потом все повторялось», — отметила артистка.



Она рассказала, что Кузнецов также приставал к ее домработницам. В итоге звезда все же подала на развод.

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Несмотря на развод, Катя Лель не запрещает отцу видеться с подрастающей дочкой Эмилией. Однако общение Кузнецова с ребенком может прекратиться при одном условии.