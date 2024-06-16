Экс-жена Ромы Жукова ютится с 5 детьми в однокомнатной квартире

Несколько лет назад бывшую жену Романа Жукова вместе с детьми выселили из квартиры. Певец когда-то брал жилье в ипотеку, но после развода его бывшая супруга, оставшаяся с шестью детьми, выплачивать ее не смогла. Сейчас Елена Жукова с семьей вынуждена ютиться в однокомнатной квартире.

Сам Роман с молодой супругой находится в значительно лучшей ситуации, пишет портал vokrug.tv. Адвокат Елены Герман Ермаков , рассказал, что Жуков живет в загородном доме, путешествует за рубеж и записывает супруге клипы за свой счет.

«Как потом ему дети будут смотреть в глаза, после того как он оставил своих детей в однушке. Алиментное обязательство не исполняет», — рассказал Ермаков.



.Жуков заявляет, что алименты платит исправно, но, чтобы его бывшая жена не потратила их на свои нужды, переводит деньги детям напрямую.

«Им часто кушать нечего в холодильнике. Ну я решил высылать сразу страшим детям. Они у меня нормальные, понимают, что, почему. На одежду, на продукты», — сказал Жуков.



Елена Жукова неоднократно стыдила отца своих детей за уклонение от уплаты алиментов в полном объеме. Так, в личном блоге рассказала, что ей приходится отчитываться перед Ромой, на что она потратила полученную от него на всех детей 21 тысячу рублей.