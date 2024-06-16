Путь Гнатюка: покинул Украину, расстался со сценой, пришел к Богу

Николай Гнатюк во времена СССР, да и перестройки, был популярен и любим публикой. Его хит «Птица счастья завтрашнего дня» звучал повсюду. Но после распада СССР он выступал все меньше, и уже достаточно давно о нем ничего не слышно.

© Википедия

Журналисты «Московского Комсомольца» узнали, как сложилась судьба звезды советской эстрады.

Гражданская позиция Николая Гнатюка в корне различалась с политикой Украины последних лет. Певец не боялся открыто говорить об этом в своих интервью. В итоге он оказался не у дел, понял, что не в состоянии ничего изменить и уехал за рубеж.

«Николай Васильевич устал от публичности. В последние годы он сильно изменился даже внешне: сейчас его трудно узнать. О выступлениях и шоу-бизнесе даже слышать не хочет. Хотя периодически что-то смотрит и переживает за настоящих современных гениев, которые в наше время незаслуженно недооценены. В данный момент он выступать не планирует: даже слышать об этом не хочет. Хотя о своих коллегах всегда отзывается с большой теплотой: и о Раймонде Паулсе, и об Илье Резнике», - рассказал «МК» человек, близкий к Гнатюку.



Певец обратился к Богу, стал воцерковленным человеком, часто совершает паломнические поездки. Что касается материальной стороны жизни, то она его особо не волнует. Он ведет очень скромный образ жизни, на это ему хватает вполне.