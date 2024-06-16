«Как тебя не хватает!»: Лазарев о Жанне Фриске

Сергей Лазарев на своей страничке в социальной сети опубликовал) архивное видео совместного выступления с Жанной Фриске.

«9 лет без Жанны Фриске. Моя дорогая Жанна! «Как тебя не хватает» — эту фразу говорят все, кто хоть раз видел тебя, общался и слышал. И это чистая правда! Такой второй, как ты не было и не появилось!» — написал певец.



Лазарев признался, что просмотр ролика с Жанной до сиз пор вызывает у него слезы, пишет gazeta.ru.

«До сих пор люблю тебя и очень скучаю! Видео, как будто из другой жизни. Посмотрел и вновь слезы. Светлая память, Жанна», — подытожил артист.



15 июня в этом году исполнилось девять лет, как ушла из жизни певица Жанна Фриске. Напомним, Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года после борьбы с опухолью головного мозга. Певица узнала о своей болезни через несколько месяцев после рождения сына Платона в 2013 году.