Пол Маккартни и Wings представили концертный альбом One Hand Clapping

Пол Маккартни и рок-группа Wings выпустили известный среди поклонников концертный альбом. One Hand Clapping была записан еще в 1974 году, но не была издана официально. Релиз активно распространяли пираты. Теперь же пластинка вышла легально.

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Пластинка была записана в Abbey Road. Композиции предназначались для документальной картины. Фильм показали по телевидению, но саундтрек не издали отдельно.

На One Hand Clapping фанаты смогут услышать хиты Wings, отдельные композиции The Beatles и сольного творчества Маккартни.

Ранее Пол Маккартни поведал, как Джонни Кэш вдохновил его собрать Wings.