«Безумно дорогое»: эксперт оценил колье Лолиты

Лолита стала участницей музыкальной премии МУЗ-ТВ 2024.

Певица появилась перед публикой в черном мини-платье, серебристых туфлях на каблуках, украшенные стразами. Но изюминкой образа постройневшей Милявской стало колье с огромным изумрудом.

Как информирует «Комсомольская Правда», такое украшение стоит более миллиона долларов. Об этом журналистам рассказал эксперт, ювелир Григорий Бакатов.

«Тут изумруд (это колумбийский камень) в 10 карат. Редкое украшение и безумно дорогое», — уверен он.



Ранее сообщалось о том, что Лолита раскрыла, от чего ей пришлось отказаться ради мини-платья на Премии МУЗ-ТВ 2024.