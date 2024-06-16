«Безумно дорогое»: эксперт оценил колье Лолиты
Лолита стала участницей музыкальной премии МУЗ-ТВ 2024.
Певица появилась перед публикой в черном мини-платье, серебристых туфлях на каблуках, украшенные стразами. Но изюминкой образа постройневшей Милявской стало колье с огромным изумрудом.
Как информирует «Комсомольская Правда», такое украшение стоит более миллиона долларов. Об этом журналистам рассказал эксперт, ювелир Григорий Бакатов.
«Тут изумруд (это колумбийский камень) в 10 карат. Редкое украшение и безумно дорогое», — уверен он.
Ранее сообщалось о том, что Лолита раскрыла, от чего ей пришлось отказаться ради мини-платья на Премии МУЗ-ТВ 2024.