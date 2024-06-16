Лазарев вспомнил о работе с Фриске

Певец Сергей Лазарев опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) архивное видео совместного выступления с Жанной Фриске, которой не стало 15 июня 2015 года.

«9 лет без Жанны Фриске. Моя дорогая Жанна! «Как тебя не хватает» — эту фразу говорят все, кто хоть раз видел тебя, общался и слышал. И это чистая правда! Такой второй, как ты не было и не появилось!» — написал исполнитель под роликом.



На видео Лазарев и Фриске исполняют цирковой номер в шоу «Звезды в цирке» в 2008 году. По воспоминаниям Лазарева, звезды тогда сделали то, что никто не смог повторить позднее — соединили два несовместимых снаряда и сделали представление, которое «до сих пор вызывает слезы».

«До сих пор люблю тебя и очень скучаю! Видео, как будто из другой жизни. Посмотрел и вновь слезы. Светлая память, Жанна», — подытожил артист.



8 июля Жанне Фриске могло исполниться 50 лет. Ее не стало в 2015 году из-за опухоли головного мозга. В июне сообщалось, что сестра Фриске почтит память исполнительницы вместе с группой «Блестящие». Звезда была солисткой «Блестящих» в 2007 году. Она пришла на замену своей сестры Жанны, которая на тот момент покинула коллектив и начала свою сольную карьеру.