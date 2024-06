Сооснователь Evanescence гитарист Бен Муди выпустил ремикс их трека Haunted

Гитарист Бен Муди, покинувший Evanescence в 2003 году, снова выпустил ремикс одного из их треков. На этот раз выбор пал на песню Haunted. Ранее Муди уже обновлял звучание пластинки: на его YouTube-канале можно найти новые версии треков Hello, Everybody's Fool, Tourniquet и Going Under.

Идея выпустить ремиксы старых треков пришла музыканту в голову в прошлом году, когда дебютный лонгплей Evanescence отмечал 20-й день рождения. Поклонники встретили ремиксы со смешанными чувствами: пока одни хвалят Муди и просят его подумать над карьерой в саундтреках для игр, другие умоляют прекратить.

Пластинка Fallen вышла в марте 2003-го на лейблах Wind-up и Epic Records и за 20 лет успела стать одним из самых продаваемых альбомов в мире. В 2022-м лонгплей получил бриллиантовую сертификацию в США.