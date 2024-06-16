Экс-солистка «ВИА Гры» вышла на связь после экстренной операции

Певица Анна Седокова вышла на связь с поклонниками в Instagram, поблагодарив за поддержку на фоне экстренной операции.

"Я благодарю вас за океан добрых слов и за все пожелания выздоровления, который я получила за эти сутки", - написала исполнительница.



Седокова отметила, что сейчас чувствует себя лучше. Она уверила, что "все будет хорошо".

14 июня экс-солистка "ВИА Гры" сообщила о своей вынужденной госпитализации. Она рассказывала, что ей сделали операцию, после которой знаменитости предстоит длительное восстановление, постельный режим и спокойствие. Седокова признавалась, что пока не готова обсуждать свое здоровье с фанатами.

Седокова вышла в свет с голой грудью

Экс-солистка "ВИА Гры" не скрывает, что много лет страдает от крапивницы, которая в последние годы проявляется все сильнее. Из-за тяжелых приступов аллергии Седокова не может заниматься спортом и набирает вес. Артистка отмечала, что в последний раз поправилась на 10 килограммов, но изменения в фигуре ее не так сильно беспокоят, как сильные отеки, зуд и "невозможность жить обычной жизнью".