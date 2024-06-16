Митя Фомин сообщил, что сделал «инвестицию в старость»

Митя Фомин на музыкальной премии телеканала «МУЗ-ТВ 2024. Возвращение» сообщил, журналистам, что купил себе квартиру в строящемся доме. Приобретение Фомин назвал «инвестицией в старость».

«Она еще пока строится, все очень долго, это все небольшая инвестиция для того, чтобы себя не чувствовать бедно в старости. Все-таки не всегда я буду выступать. Я пока не обзавелся ни пассивным доходом, ни каким-то сторонним бизнесом, поэтому что-нибудь на черный день надо, чтобы себя кормить», - сказал певец.



Точную стоимость покупки Митя не озвучил. Сказал лишь, что она больше 40 миллионов рублей. Правда, ест плюс - беспроцентная рассрочка. Строительство обещают завершить в 2026 году, пишет «Комсомольская Правда».

«Я верю в это. Ремонт — это очень долгая история. Пока ты найдешь архитектора, пока ты утвердишь план, что ты хочешь там увидеть. Причем все же страшно стало дорого стоить. Я вообще не понимаю, откуда люди берут деньги. Но как только сдается дом, уже все распродано. Уже нет квартир, а все говорят, что плохо живут», - отметил Фомин.



Ранее Фомин рассказал о последствиях перелома пальца, полученного во время съемок шоу «Выжить в Самарканде». Выяснилось, что палец до сих пор не полностью восстановился и сгибается не до конца. Певец воспринял это как метафорический знак от Вселенной: