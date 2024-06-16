Изменилась цена на загородный дом Пугачевой

Дачу Аллы Пугачевой построили в конце 90-х годов по проекту певицы в коттеджном поселке Малые Бережки на берегу Истринского водохранилища. Она стоит на первой линии Истpинскoго водохранилища. Из калитки есть выход к арендованному пирсу. Не так давно этот объект недвижимости Алла Борисовна переписала на старшего внука Никиту Преснякова.

После отъезда Примадонны и Никиты за рубеж особняк был выставлен на продажу. Однако за многие месяцы покупателя не нашлось. Тем не менее, цена за него не падает, а, наоборот, довольно быстро растет.

Как выяснили журналисты «Комсомольской Правды», в мае 2024 года дом Примадонны в деревне Бережки на продавали за 132 миллиона 500 тысяч рублей, с июня цену подняли до 136 миллионов. А еще через две недели до 152 миллионов рублей.

Сотрудники агентства недвижимости, которое занимается продажей, рассказывают, что потенциальные покупатели приезжают, смотрят дом, берут время на размышление. Пока на реальную сделку никто не вышел.

Ранее появилась информация, что Пугачева готова выступать для частных заказчиков за пределами России, потому что «сидит без денег».