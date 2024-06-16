Невестка Валерии сделала резкое заявление в адрес своего окружения

Лиана Шульгина в 2021 году родила дочь Селин

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Певица Валерия и Иосиф Пригожин не скрывают, что обожают проводить свободное время со своей внучкой Селин. Также Валерия часто подчеркивает свои теплые отношения с невесткой Лианой Шульгиной, которая и подарила ей внучку.

Однако сама Лиана, как выяснилось, считает, что чрезмерное обожание и любовь, которое родные испытывают к Селин, девочке только вредит.

«Все настолько балуют Селин, что квартира ломится от игрушек, одежды. С мужем говорим о том, что надо ограничивать это, чтобы ребенок знал цену подаркам», — призналась Лиана журналистам передачи «Ты не поверишь!».



Сама Лиана, по ее признанию, тщательно выбирает, что приобрести дочке.