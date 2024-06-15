Топурия устроила диско-вечеринку в честь дня рождения дочери

Кети Топурия для празднования девятилетия дочери Оливии выбрала парк аттракционов. Оформлена вечеринка была в розово-зеленых тонах. Гостей встречали аниматоры в костюмах медведей.

Желающие могли покататься на аттракционах, а также посетить контактный мини-зоопарк. Программа мероприятия включала игры и конкурсы, а завершил праздник огромный торт. Об этом рассказывает gazeta.ru

У именинницы было пышное светло-зеленое платье со шлейфом. Сама солистка «А’Студио», находящаяся уже на большом сроке беременности, выступала в свободном наряде коричневого цвета.

Оливия дочь от первого брака Кети с Львом Гейхманом. Сейчас

Топурия замужем за Львом Деньговым, они растят сына Адама.

Кети Топурия и Лев Деньгов стали родителями 21 января 2021 года. При этом примерно за месяц до этого они зарегистрировали свои отношения без празднования свадьбы. До этого пара встречалась около 2 лет. У обоих супругов есть дети от предыдущих браков.