Филипп Киркоров помогает Олегу Майами сбежать от проблем в новом клипе «Стирай»

Российские поп-певцы Филипп Киркоров и Олег Майами презентовали видео на совместный трек «Стирай». Молодой музыкант исполняет роль спецагента, который пытается скрыться от преследователей после успешного выполнения очередного задания.

© Go.zvuk.com

Для этого он обращается за помощью к руководителю прачечной, роль которого исполняет Филипп Киркоров. Он и увозит героя в загородный дом, в котором можно залечь на дно. К сожалению, на этом злоключения персонажа Майами не завершаются.

Помимо самих музыкантов, в клипе снялись австрийский актер Вольфганг Черни и блогер Маргарита Овсянникова.

Ролик стал первым в трилогии, в которую войдут еще два трека Филиппа «Черная пантера» и «Везувий». Следующая премьера состоится только 29 ноября. Судя по описанию ролика на YouTube, помимо Майами, в истории будут будут задействованы Егор Крид, Ани Лорак, Ольга Бузова, Люся Чеботина, Эльдар Джарахов и другие.