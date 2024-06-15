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Филипп Киркоров помогает Олегу Майами сбежать от проблем в новом клипе «Стирай»

Российские поп-певцы Филипп Киркоров и Олег Майами презентовали видео на совместный трек «Стирай». Молодой музыкант исполняет роль спецагента, который пытается скрыться от преследователей после успешного выполнения очередного задания.

Филипп Киркоров помогает Олегу Майами сбежать от проблем в новом клипе «Стирай»
© Go.zvuk.com

Для этого он обращается за помощью к руководителю прачечной, роль которого исполняет Филипп Киркоров. Он и увозит героя в загородный дом, в котором можно залечь на дно. К сожалению, на этом злоключения персонажа Майами не завершаются.

Помимо самих музыкантов, в клипе снялись австрийский актер Вольфганг Черни и блогер Маргарита Овсянникова.

Ролик стал первым в трилогии, в которую войдут еще два трека Филиппа «Черная пантера» и «Везувий». Следующая премьера состоится только 29 ноября. Судя по описанию ролика на YouTube, помимо Майами, в истории будут будут задействованы Егор Крид, Ани Лорак, Ольга Бузова, Люся Чеботина, Эльдар Джарахов и другие.

Шоу-бизнес
Вольфганг Черни
Эльдар Джарахов
Крид
Ольга Бузова
Филипп Киркоров