Семенович рассказала о неудачной пластике

Анна Семенович славится пышными формами и красивым пышным бюстом. Однако мало кто знает, что певица страдала из-за слишком большой груди. Так, дело дошло до сильных болей в спине. Тогда Анна приняла решение сделать пластическую операцию по уменьшению груди, информирует портал vokrug.tv.

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«В какой-то момент жизни я так устала от этой яркой внешности, что даже решилась на то, чтобы уменьшить грудь. Она заполонила сознание мужчин. Им казалось, что грудь Семенович — это то, что они должны увидеть в своей жизни. Они просто сходили с ума. Я хотела избавиться от этой груди, сказать, что здесь еще есть я, моя душа», — отметила певица



Семенович так переживала из-за наркоза, что у нее во время процедуры развилась дыхательная недостаточность. И сама операция, хоть и уменьшила грудь с девятого до пятого размера, прошла неудачно. Анне пришлось вновь обращаться к хирургам, и пережить длительный период реабилитации.

Ранее Анна Семенович на своей странице в социальной сети заявила об успешном похудении к лету при помощи препарата для контроля инсулинорезистентности. По ее словам, медикаментозное средство не вызвало у нее никаких побочных эффектов.