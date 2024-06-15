Шаляпин вспомнил детство: «Это не воспитание, это издевательство»

Прохор Шаляпин в эфире программы «Основано на реальных событиях» на НТВ откровенно рассказал о тяжелом детстве.

Певец ранее почти ничего не рассказывал о своем отце. Как оказалось, тому была серьезная причина. Андрей Захаренков пил и в состоянии алкогольного опьянения мог наброситься с кулаками на родных. Об этом пишет издание passion.ru.

«Отец выпивать стал, маму терроризировал, бил ее на моих глазах. Мама падала — и вроде как она уже не дышит. Для меня в детстве это был шок. Мне казалось, что мама умерла. От отца я испытывал ужас», — признался Шаляпин.



Доставалось и самому будущему финалисту шоу «Фабрика звезд-6».

«Заходит отец в зал, я лежу на диване. Он берет меня за руку, за ногу. Мне шесть лет, а отец — два метра ростом, 100 кг. Он берет меня за руку, за ногу и кидает с этого дивана со словами: „Я же тебе говорил: никогда не ложись на наш диван“. Я ударился головой, лежу, не могу встать. Мама говорит: „Ты его убил, ты убил ребенка“», — вспомнил артист.



Во взрослом возрасте Прохор так и не смог простить отца.

«Эти вещи я не могу простить. Это не воспитание, это издевательство», — подчеркнул певец.



В 2017 году певец встретился с отцом, тот находился в психиатрической клинике. Прохор сказал, что никаких родственных чувств у него не возникло. Вскорости Андрей Захаренков скончался от цирроза печени.

Ранее артист раскрыл свою главную трагедию в жизни. По признанию Прохора Шаляпина, он всегда мечтал исполнять народные песни, но из-за отсутствия поддержки ему пришлось выступать с тем репертуаром, который оказался ему доступным.