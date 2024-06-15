Фронтмен Duran Duran Саймон Ле Бон получил Орден Британской Империи

Британский музыкант и фронтмен нью-вейв-коллектива Duran Duran Саймон Ле Бон стал членом Ордена Британской Империи за заслуги в искусстве и благотворительности. Артист напомнил, что помогает организациям Blue Marine Foundation и Centrepoint.

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Первая помогает охранять морскую среду от экологического загрязнения, вторая борется с бездомностью. Делясь эмоциями от получения ордена, Ле Бон заявил, что он не ожидал его, и теперь «удивлен и взволнован». Слова лидера Duran Duran цитирует издание The Standard.

Список деятелей культурных деятелей, приставленных к награде, приурочен к Официальному дню рождения короля Великобритании Карла III. Помимо ле Бона, в списке упомянут гитарист Roxy Music Фил Манзанера, ставший Офицером ордена Британской Империи. Высшего титула была удостоена британская актриса Имелда Стонтон, ставшая Дамой-командором.

Напомним, что подобные государственные награды король Великобритании дважды в год. В конце 2023-го ордена получили Леона Льюис, Ширли Бэсси и основатель фестиваля «Гластонбери» Майкл Ивис, впоследствии также ставший рыцарем.