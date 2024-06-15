Шепелев рассказал о «строгой китайской модели» воспитания детей

Дмитрий Шепелев рассказал, по какому принципу воспитывает детей. Так, его сын Платон и падчерица Влада пользуются телефонами лишь три часа в неделю.

Телеведущий считает, что давать гаджеты детям совершенно ни к чему. По его словам, когда он первый раз дал планшет Платону, то у мальчика у него были «стеклянные глаза», и он не помнил, как его зовут и где он находится. После этого до 10 лет ребенку в руки телефон он не давал. Сейчас же пользоваться им мальчик может три часа в неделю. Об этом пишет издание passion.ru.

«Сейчас мои дети живут в строгой китайской модели. От одного из психологов я слышал, что в Китае разрешено пользоваться гаджетами, в том числе играть, три часа в неделю. Причем делать это можно в пятницу, конец рабочей недели, и в субботу, выходной. Все оставшееся время — нельзя. Я нашел эту идею правильной», - рассказал Дмитрий в подкасте «Папа дома».



Родственники покойной матери Платона, артистки Жанны Фриске, обвиняют телеведущего, что он специально не дает пользоваться мальчику телефоном, чтобы он не смог связаться с близкими.

Ранее телеведущий Дмитрий Шепелев заявил, что его сын от певицы Жанны Фриске Платон серьезно увлекается баскетболом. По его словам, которые приводит StarHit, мальчик уже добился неплохих результатов в спорте. Шепелев признался, что точно не сможет обыграть 11-летнего сына.