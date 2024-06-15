Лолита высказалась об увлечении препаратами для похудения

За последнее время Лолита Милявская значительно похудела и сменила имидж. На «Премии МУЗ-ТВ 2024. Возвращение» она не только была номинирована и выступала на сцене, но и впервые попробовала себя в роли ведущей. Лолита вышла на красную дорожку в черном мини-платье.

Журналисты «Комсомольской Правды» поинтересовались у звезды, как она относится к похудению с помощью препарата для диабетиков, на котором возвращают стройность многие представители и представительницы шоу-бизнеса.

«Могу сказать, что самая большая глупость — употреблять препараты, которые тебе не назначены врачом. Я не ханжа, я человек, который тоже сделал над своим телом эксперименты в виде разных таблеток, тайских. Это все заканчивается катастрофой.

Препараты, которые способствуют для понижения сахара в крови, если у вас сахар нормальный, представьте, что вы сделаете со своей поджелудочной. Ну просто глупость. Я все понимаю про похудение, но проще пойти пролечиться к эндокринологу и потом вот так как я: раз в две недели сожрать целую кастрюлю картошки жареной с грибами, съесть вот такую белую буханку и потом две недели не есть. То есть ты можешь себя контролировать», — рассказала Лолита.



Сейчас депутаты активно обсуждают вопрос о введении дресс-кода для артистов — после того, как вспыхнули скандалы из-за чересчур откровенных нарядов некоторых наших звезд. Певица Лолита Милявская считает, что дресс-код для артистов — не самое лучшее решение. По ее словам, во время выступлений певцы так выкладываются, что в закрытых нарядах выступать просто опасно из-за перегрева.