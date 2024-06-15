Ночной клуб попал под следствие из-за песен Бузовой

Следователь начал расследование против управляющего ночного клуба в Колпино из-за незаконного использования музыкальных композиций Ольги Бузовой. Эту информацию сообщил Telegram-канал Mash.

По заявлению лейбла Бузовой — компании Archer music prod, в ночном клубе звучали пиратские записи песен исполнителей этого лейбла, которые были хранятся на флешках. После подачи заявления в правоохранительные органы началось расследование нарушения авторских прав и незаконного использования музыкальных записей.

Представитель Бузовой оценил ущерб в размере полумиллиона рублей и потребовал компенсацию.