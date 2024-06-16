Певица Вера Брежнева снялась в откровенном образе. Поп-исполнительница опубликовала видео в Instagram.

42-летняя Вера Брежнева позировала в бюстгальтере, который был украшен стразами. Артистка также надела блестящую мини-юбку, колье с синим сердцем, серьги и ободок с кошкой. Визажисты сделали знаменитости макияж с перламутровыми тенями.

Экс-солистка "ВИА Гры" рассказывала подписчикам, что ей удалось восстановить фигуру после "беспорядочного питания". По словам певицы, она "заедала стресс" почти год, но потом взяла себя в руки. Артистка также признавалась, что после 40 лет приняла себя без всяких "украшательств". Сейчас она публикует фотографии без макияжа и фильтров и не боится критики.

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Артистка воспитывает двоих детей от разных мужчин: 23-летнюю Соню от бизнесмена Виталия Войченко и 14-летнюю Сару от предпринимателя Михаила Кипермана. Старшая дочь исполнительницы носит фамилию не биологического отца, а отчима, который ее растил. Девушка признавалась в соцсетях, что очень полюбила Кипермана и даже после развода матери с ним не стала ее менять.