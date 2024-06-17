Басков сравнил пение Бузовой с криком козы

Николай Басков не сдержался и высказался о вокальных данных Ольги Бузовой. В своем телеграм-канале певец сравнил пение телеведущей с «криком козы».

«Я могу и без микрофона, в отличие от тех, кто в него как коза кричит», – написал Басков.



Стоит отметить, что конфликт между звездами разгорелся на вручении премии «Муз-ТВ». Тогда Басков пошутил над Бузовой, вспомнив о ее неудавшемся выступлении на День защиты детей.

«Впервые вижу ее одетой полностью», – заметил Николай, глядя на Ольгу в более закрытом, чем обычно, наряде.



Бузова не оставила слова Баскова без внимания. В своих соцсетях она посоветовала певцу иногда «просто молчать, если нет ничего умного сказать».

Ранее ведущий Дмитрий Дибров заступился перед коллегами за Бузову, подчеркнув, что артистку нельзя называть «дурой».