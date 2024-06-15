Боярский рассказал о самочувствии после операции на сердце

Михаил Боярский в конце 2023 года перенес тяжелую операцию на сердце. Тогда доктора рекомендовали ему поберечь себя и оставить сцену.

Однако 74-летний народный артист РСФСР, едва оправившись от болезни, вновь стал вести достаточно активную жизнь. Так, 14 июня Михаил Боярский приехал в Екатеринбург, чтобы принять участие в составе жюри на «Встрече выпускников КВН», сообщает «Комсомольская Правда».

«Чего нет, того не потеряешь. Я имею в виду здоровье, естественно. А это нормально. И я чувствую себя в соответствии своему возрасту. Но поездка сюда для меня радостное событие, а это всегда хорошее ободряющее лекарство», - сказал Боярский.



Ранее российский актер Михаил Боярский высказался об отношениях покойной актрисы и Сергея Жигунова в документальном фильме «Памяти Анастасии Заворотнюк».

Певец рассказал, что актер ужасно ревновал артистку и буквально никого к ней не подпускал. Он также добавил, что любые отношения не должны выставляться напоказ, оставаясь интимными. Михаил отметил, что в ином случае такие романы обречены на провал.