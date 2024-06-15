Киркоров ответил на слухи об обучении его детей за рубежом

Певец Филипп Киркоров накануне посетил Премию МУЗ-ТВ 2024 в Москве. В разговоре с журналистами исполнитель хита «Просто подари» ответил на слухи о том, что он отправил своих детей учиться за границу, и раскрыл, где сейчас находятся его наследники. Об этом сообщает «7Дней.ru».

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Филипп Киркоров появился на красной дорожке премии вместе с певцом Олегом Майами, с которым недавно выпустил новую песню «Стирай». Однако основное внимание было приковано к семье и детям артиста, поскольку недавно в СМИ появилась информация о том, что он решил отправить своих детей, 12-летнюю Аллу-Викторию и 11-летнего Мартина, получать образование за рубежом.

Народный артист России заявил, что его дети никуда не уезжали, а уже 29 июня его сын отметит день рождения — ему исполнится 12 лет. Филипп Киркоров рассказал, что планирует устроить вечеринку для друзей Мартина, и готовит для именинника особый подарок. Певец признался, что сын попросил у него модные кроссовки Nike Air Jordan красного цвета.

Напомним, недавно журналист Сергей Майоров в эфире программы «Однажды…» на НТВ сообщил, что сейчас дети Филиппа Киркорова учатся за границей. Вместе с тем отец певца, народный артист России Бедрос Киркоров, заявил, что редко видит Аллу-Викторию и Мартина. Он отметил, что теперь внуки учатся далеко.

«Внуки радуют, но мне грустно, потому что раньше они были здесь, а сейчас учатся далеко», — поделился Бедрос Киркоров.



После заявления отца артиста многие посчитали его решение логичным, поскольку в последнее время наследникам Филиппа Киркорова пришлось нелегко в школе из-за скандалов, связанных с отцом. Так, певец столкнулся с отменой концертов, сделал пластические операции, а также вокруг его личной жизни ходили разные слухи. Сам певец жаловался, что дети переживали из-за нападок сверстников, поэтому переезд был бы верным решением проблемы.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров рассказал о давней мечте стать рок-музыкантом.