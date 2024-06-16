Спустя четыре года после развода с российской актрисой театра и кино Кристиной Асмус комик Гарик Харламов вновь заключил брак. Его новой избранницей стала актриса Катерина Ковальчук.

О бракосочетании Харламова стало известно в июне, они опубликовали фотографии из загса, пара расписалась тайно и пригласила на торжество только самых близких.

Бывшая жена комика отреагировала на новость только спустя несколько дней. Она поделилась в своих социальных сетях фотографиями дочери с выпускного из четвертого класса. Под постом поклонники начали интересоваться, почему отец не пришел на праздник дочери.

— Деньги зарабатывает на следующий раздел имущества, — сообщила Асмус.



Звездная пара закончила отношения в 2022 году, и раздел имущества тогда часто выносился на всеобщее обозрение. Бывшая жена жаловалась, что Харламов не хочет покупать им с дочерью отдельное жилье.

Асмус рассказала о травле из-за развода

11 июня Катерина Ковальчук рассказала, почему влюбилась в юмориста Гарика Харламова. По ее словам, Харламов — «невероятно позитивный» человек, который заряжает съемочную площадку своей энергией. Благодаря оптимизму шоумена они справились с ночными съемками на натуре в дождливую погоду.