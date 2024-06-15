Anna Asti рассказала, чего больше всего боится на сцене

Певица Anna Asti на вручении Премии МУЗ-ТВ заявила корреспонденту NEWS.ru, что постоянно влипает в странные истории. По ее словам, на сцене она боится забыть хореографию или не туда наступить и упасть. На церемонии вручения музыкальной награды все прошло гладко, но так бывает не всегда.

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Из последнего на моих сольных концертах — сломала каблук, и мне пришлось еще два часа выступать в этих туфлях. Еще один момент — я выбила микрофоном два передних зуба и проработала концерт прикрывая рот, — поделилась певица.

Ранее певица Клава Кока ответила на вопрос, как ей удалось обойти в номинации «Лучшая в Сети» таких маститых соперников, как Филипп Киркоров и Ольга Бузова. По ее словам, секрет в том, что она этим живет. По ее мнению, Киркоров и Бузова — крутые. Но они шоугерл и шоумен, поэтому в соцсетях ей удалось «чуть-чуть преуспеть». Певица также призналась, что номер, с которым она выступила на церемонии премии, получился очень дорогим. Конь для полета над сценой создавался специально к этому случаю.

Владимир Фриске признался, что не ожидал победы дочери в номинации «Легенда российской поп-музыки». Увидев лицо Жанны на экране, он очень расстроился, так, что заболело сердце. Владимир Фриске с трудом сдерживал волнение, но выразил благодарность организаторам шоу за то, что через 10 лет после смерти они все еще помнят о его ребенке.