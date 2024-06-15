На столичной площадке «ЦСКА Арена» прошла церемония вручения премии телеканала МУЗ-ТВ. Приз в номинации «Новая легенда» получил певец SHAMAN (настоящее имя артиста — Ярослав Дронов).

Ведущими церемонии выступили телеведущие Лера Кудрявцева и Владимир Маркони, артисты Николай Басков, Клава Кока и Лолита. Кстати, именно последняя придумала для Дронова сценический псевдоним — это произошло еще 11 лет назад, когда певец выступал в качестве конкурсанта на шоу «Фактор А».

— Родные, эта тарелка достойна только одного блюда — народной любви. Я рад, что она у меня есть. Служу России! — поблагодарил поклонников со сцены SHAMAN.



Владелец «Русской Медиагруппы» Владимир Киселев заявил, что многие российские звезды отказываются от участия в сборных концертах, если на одной сцене с ними приглашают выступать Дронова. «Вечерняя Москва» пообщалась с певцом Юрием Лозой и узнала, почему один за другим возникают скандалы.

Музыкант и член совета директоров ЗАО «Русская Медиагруппа» ЮрКисс рассказал, что SHAMAN часто по необъективным причинам отказывался выступать на новых территориях России.