Кейт Миддлтон рассказала о своем самочувствии на химиотерапии

Поклонники переживают за Кейт Миддлтон, как она справляется с лечением от рака? Принцесса, чувствуя обеспокоенность фанатов, вышла с ними на связь и раскрыла подробности своего лечения.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий

В январе стало известно, что Кейт Миддлтон перенесла абдоминальную операцию. С тех пор жена принца Уильяма больше не появлялась на публике и теории о ее состоянии — от банальных до самых мистических, появлялись в прессе почти каждый день. Принцессе приписывали депрессию, предполагали, что она сделала пластику и теперь находится в коме.

Чтобы прервать спекуляции на тему своего здоровья и жизни, в конце марта Кейт лично обратилась ко всем, кто за нее переживает и хочет знать о ее состоянии. Миддлтон призналась, что борется с раком. После этого знаменитость не появлялась на публике и не делала никаких заявлений.

Все это породило волну домыслов и предсказаний, в частности о том, когда Кейт появится на публике. Видимо, чтобы внести ясность, принцесса решила сама обратиться к подданным. На странице Кейт в социальной сети появилось ее фото с подробным описанием происходящего. Знаменитость призналась, что у нее идет позитивный прогресс, но плохие дни случаются, как и у всех, кто проходит химиотерапию. Иногда Кейт чувствует себя слабой, усталой и приходиться давать организму время на отдых. Но есть и хорошие дни, когда она чувствует себя хорошо.

«Я с нетерпением жду встречи на параде дня рождения короля в эти выходные с моей семьей и надеюсь присоединиться к нескольким публичным мероприятиям летом. Но это случится только тогда, когда я точно будут здорова. А сейчас я учусь быть терпеливой, особенно с той неопределенностью, которая есть в жизни. Принимаю каждый день таким, каким он наступает, прислушиваюсь к своему телу и позволяю себе потратить время на исцеление», — призналась Кейт.



Фото: социальные сети