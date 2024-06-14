На Троекуровском кладбище откроют памятник Юдашкину

Установка и открытие памятника российскому модельеру Валентину Юдашкину состоится на Троекуровском кладбище в Москве 15 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе Дома моды Валентина Юдашкина.

"Завтра в 14:00 на Троекуровском кладбище состоится открытие памятника, участок 21", - сказали в пресс-службе.



Юдашкин - российский модельер, народный художник РФ (2005). Основатель дома моды Valentin Yudashkin. Валентин Юдашкин получил широкую известность после показа коллекции "Фаберже", представленной в 1991 году на Неделе высокой моды в Париже (Франция). Источником вдохновения для платьев, стилизованных под ювелирные пасхальные яйца, стали работы русского ювелира Карла Фаберже. С этого момента Юдашкин стал одним из первых российских модельеров, регулярно представленных в Париже. В 1993 году открыл собственный модный дом Valentin Yudashkin.

Юдашкин умер 2 мая 2023 года на 60-м году жизни после продолжительной болезни.