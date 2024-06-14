SHAMAN резко отреагировал на критику главы РМГ Киселева

На Премии МУЗ-ТВ певец SHAMAN (Ярослав Дронов) сказал NEWS.ru, что не считает нужным отвечать на критику лидера группы «Земляне» и главы «Русской медиагруппы» (РМГ) Владимира Киселева. Исполнитель хита «Я русский» лишь пожелал ему здоровья. SHAMAN получил на церемонии тарелку в номинации «Новая легенда».

Здесь разве нужно что-то отвечать? Тут можно только пожелать ему здоровья, — отметил SHAMAN.



Артист также признался после получения награды, что всегда недоволен тем, что он делает. По словам SHAMAN, вечером он придет домой и будет доделывать аранжировку одной из песен.

Я всегда недоволен тем, что я делаю. Я сегодня приду домой, включу компьютер и буду допиливать аранжировку своей очередной песни. Я не из-за награды это делаю. Самая важная награда для каждого артиста — это народная любовь. Слава Богу, за эти годы мне удалось достучаться до сердец людей, — добавил певец.



Ранее Киселев назвал SHAMAN неискренним из-за истории, которая произошла осенью 2023 года. По словам главы РМГ, тогда певец сначала сфотографировался с ним и называл себя поклонником «Землян», а потом сделал вид, что они не знакомы.