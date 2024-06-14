Лолита рассказала об отказе от черешни ради мини-платья

Советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская рассказала о похудении ради посещения Премии МУЗ-ТВ 2024 в мини-платье. Интервью с ней публикует издание «Страсти».

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60-летняя исполнительница призналась, что постройнела за счет отказа от жареной картошки, мороженого и фруктов за две недели до мероприятия.

«Я ела много фруктов, и это оказало мне медвежью услугу. Неделю назад это платье так на мне не смотрелось. Отказала себе в черешне — это была самая большая проблема и трагедия», — призналась она.



Ранее Лолита в мини-платье выступила в ресторане. Исполнительница вышла на сцену в прозрачных колготках и коротком наряде черного цвета с асимметричным подолом и длинными рукавами с оборками.