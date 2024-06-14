Журналистка и телеведущая Ксения Собчак перечислила самых стильных российских женщин. Соответствующий комментарий появился в сторис ее Telegram-канала.

© Telegram-канал «СОБЧАК»

42-летняя знаменитость заявила, что в стране много модных представительниц женского пола. «Одна стильная женщина — это как одна книга. Прочитал — поставил на полку в рамку. У нас таких довольно много. Мне нравятся разные периоды тех или иных звезд», — высказалась она.



В первую очередь звезда назвала инфлюэнсершу Оксану Рим. Собчак также отметила блогершу Викторию Чураеву, более известную как Salavat Kypere.

«Хотя они совсем с разных планет — минимализм и буйство авангарда», — уточнила она.



Телеведущая также внесла в свой список журналисток Ксению Чилингарову и Ксению Соловьеву.

«Стиль — это про то, чтобы человеку это подходило, когда ты видишь, что человек сочетается с тем, что он носит», — подытожила Собчак.



В мае были перечислены семь самых стильных звезд Каннского кинофестиваля.