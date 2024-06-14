Семенович раскрыла причины решения уменьшить грудь

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович призналась, что решила уменьшить свою грудь, потому что устала от повышенного внимания мужчин. Соответствующее заявление она сделала в интервью Юлии Бедеров.

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Семенович отметила, что большая грудь досталась ей по наследству и она всегда пользовалась из-за нее огромной популярностью у мужчин. Но со временем певица заметила, что кроме бюста в ней ничего не видят.

«В какой-то момент мужчины так сходили по мне с ума, что мне стало становиться плохо, потому что они не видели мою душу. Дошло до того, что я так устала от этой яркой внешности, что даже решилась на то, чтобы уменьшить грудь. Она заполонила сознание мужчин. Я захотела избавиться от нее, сказать, что здесь еще есть я, моя душа», — поделилась Семенович.



Однако, по словам певицы, операция по уменьшению груди прошла плохо и ей на полтора года пришлось отказаться от отношений с противоположным полом, чтобы исправить ошибку хирурга.