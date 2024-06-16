Актриса Ирина Горбачева призналась, что перестала общаться с Марией Машковой после СВО. Об этом звезда сериала "Чики" рассказала YouTube-каналу "Сама Меньшова".

"Мы не остаемся друзьями, и для меня это боль. Но я полностью понимаю и принимаю Машу, без кокетства!" - заявила артистка.



Горбачева посоветовала Машковой позволять другим жить так, как они хотят. По словам актрисы, подруга могла просто проговорить с ней "свою боль" и поделиться своими переживаниями при необходимости, а не пытаться "переобувать".

"И степень твоей боли с моей мы не будем сравнивать, потому что нет мерила. То, как я справляюсь со своей болью, возможно, просто не демонстрирую, но тем не менее моя внутренняя жизнь продолжается", - отметила звезда.



В конце апреля уехавшая в США актриса Мария Машкова, дочь худрука Московского театра Табакова Владимира Машкова, рассказала о разрушенных отношениях с отцом. Она призналась, что перестала инициировать встречи с отцом. По словам знаменитости, родитель останется для нее "молодым, усатым, классным парнем" 24-25 лет.