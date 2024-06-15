Певица Лолита назвала музыку «Короля и Шута» «заразной» в хорошем смысле

Поп-исполнительница Лолита Милявская ответила на вопрос, что, на ее взгляд, помогло «Королю и Шуту» добиться популярности. Артистка отметила, что ей нравятся тексты и энергетика коллектива.

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Лолита также восхитилась тем, что группе удалось «заложить собственный тренд». Певица пошутила, что песни «Короля и Шута» заразны — но в хорошем смысле.

Артистка рассказала, что поначалу относилась к музыкантам «по-снобистски», не будучи с ними знакомой и не посетив ни одного концерта. Она не сомневалась, что их творчество ей не понравится — и теперь очень об этом жалеет: среди ее коллег нашлись те, кому удалось ее переубедить. Как Лолита поделилась в интервью порталу «News.ru», ее тоже назвали панком — поэтому она все же увидела в «Короле и Шуте» «своих» людей.