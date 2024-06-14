Юлия Савичева отреагировала на слухи о разводе с мужем

В Сети периодически появляются слухи о проблемах в отношениях певицы Юлии Савичевой с ее мужем. На Премии МУЗ-ТВ 2024 артистка рассказала корреспонденту портала «Страсти», что эта информация не соответствует действительности.

© Passion.ru

Журналисты поинтересовались у Савичевой, почему она приехала на премию одна. Артистка призналась, что ее супруг — непубличный человек.

«Он не любит такие мероприятия. Мой муж — серый кардинал. У нас все хорошо», — призналась 37-летняя исполнительница.



Певица очень удивилась, когда ее спросили о проблемах в браке и засмеялась.

«Ни в коем случае», — добавила она, отметив, что не собирается разводиться с мужем.



Артистка в 2014 году вышла замуж за музыканта Александра Аршинова, который пишет песни Юлии. В 2017 году у них родилась дочь Анна — она живет в Португалии с родителями отца.

Ранее Юлия Савичева вспомнила, как однажды чуть не пострадала от рук поклонника на концерте. Об этом звезда рассказала в эксклюзивной беседе с корреспондентом сайта «Страсти».