Киркоров рассказал о давней мечте

Певец Филипп Киркоров рассказал в интервью изданию «Страсти», кем мечтает стать до сих пор.

На премии МУЗ-ТВ 2024 Киркоров признался, что, помимо любви к року, он любит байки.

«Я же байкер, я же рокер. Вообще я всегда мечтал быть рок-музыкантом, но так получилось, что спел «Атлантиду». Переобуваться на ходу уже было как-то не очень. Потом зайка-шмайка, зайку бросила хозяйка», — рассказал Киркоров.



Филипп Киркоров воспитывает двоих детей от суррогатной матери. Исполнитель не скрывает этот факт, но имя женщины держит в секрете. По словам Киркорова, он заплатил достаточно, чтобы биологическая мать никогда не раскрыла тайну. Его старшая дочь Алла-Виктория родилась в 2011 году. В 2012-м появился на свет сын артиста. Мальчика назвали Мартин.

Недавно Филипп Киркоров признался, что не станет обеспечивать своих детей, когда они повзрослеют. По словам звезды, он уже рассказал своим наследникам, что у них не будет «слюнявчика» от отца до конца жизни. При этом он готов быть рядом и оказывать помощь при необходимости.