Екатерина Варнава опубликовала фото в купальнике

https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/06/14/23248147.shtml

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39-летняя знаменитость снялась во время плавания в бассейне на надувном круге. Так, она позировала в обнажающем спину черном купальнике, лежа на животе спиной к камере. При этом на одном из кадров звезда предстала с разведенными в стороны ногами. Также ее запечатлели во время падения в воду.

«Моя попытка быть фотогеничной и сделать красивые фото в бассейне (...)», — подписала фото артистка.



Ранее в июне Екатерина Варнава показала новые фото в платье, и фанаты заподозрили ее в анорексии.