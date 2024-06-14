Лолита рассказала о необычном подарке от Наташи Королевой

Певица Лолита Милявская рассказала в интервью изданию «Страсти» о необычном подарке от Наташи Королевой.

© Газета.Ru

На ковровой дорожке премии МУЗ-ТВ 2024 Лолита заявила, что Наташа Королева подарила ей «потрясающее сало» и самогон.

«Не знаю, сама она делала сало или нет. Честно скажу, что это был такой классный подгон. Но я давно не пью, самогон передариваю музыкантам. Сало обязательно попробую, но вчера не стала», — заявила Лолита.



Недавно Лолита Милявская призналась, что полностью отказалась от алкоголя и это в том числе помогло ей похудеть. По словам артистки, она не соблюдала специальных диет, а избавилась от лишнего веса благодаря лечению у эндокринолога и соблюдению его рекомендаций. Она призвала относиться к своему отражению как к любимому человеку.