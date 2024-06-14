Барецкий пригласил Моргенштерна* выступить в России

Шоумен Стас Барецкий пригласил рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) выступить у него на разогреве в Москве 28 июня. Барецкого цитирует NEWS.ru.

© Газета.Ru

Артист заверил, что написал для Моргенштерна «пару отличных песен».

«Когда он вернется, будет петь мои песни с патриотическим уклоном, они о любви к Родине. У нас с ним первый концерт будет 28 июня», — говорит он.



Кроме того, добавил Барецкий, он предложил Моргенштерну способ заработка — копать могилы.

Накануне Барецкий выразил мнение, что лучше всех на российской эстраде одевались певцы Иосиф Кобзон и Николай Расторгуев.