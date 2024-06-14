PVNCHENKO выпустил тревожный сингл ANXIETY

Мультижанровый московский исполнитель PVNCHENKO поделился новым треком ANXIETY (2024). Это экспериментальная работа, посвященная чувству тревоги.

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В сингле PVNCHENKO обращается к собирательному образу девушки, которая помогла ему избежать одиночества. Она осталась в голове лирического героя размытым образом, смутным отрезком в его воспоминаниях.

Над созданием инструментала, мастерингом и сведением релиза работал Артем Qube — участник объединения SHÖUTS.

PVNCHENKO (настоящее имя — Анатолий Панченко) дебютировал в январе 2023-го с песней «Ждала». Следующим релизом стал EP «Odd Man Out», а за ним последовал сингл «Подумай обо мне» (2024). Он вошел в два флагманских плейлиста HiFi-стриминга Звук: «ГРОМЧЕ: Главное» и «ГРОМЧЕ: Хип-Хоп». В этих подборках, обновляющихся каждую неделю, собраны самые яркие новинки от фрешменов в разных жанрах. Так Звук помогает молодым артистам продвигать свое творчество.