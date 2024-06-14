Анне Седоковой сделали срочную операцию

Певица Анна Седокова попала в больницу, где ей провели экстренную операцию. Об этом сама артистка сообщила 14 июня на своей странице в одной из соцсетей.

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Седокова заявила, что речь идет о «вынужденной госпитализации в самый неподходящий момент». Причину она не уточнила, отметив, что пока не готова делиться подробностями. После операции певице потребуется «достаточно длительное» восстановление и постельный режим.

«Это должен был быть отличный день. Алое платье на премию МУЗ ТВ подготовлено. Я вручаю одну из наград. Но, к сожалению, у жизни свои правила. Срочная операция и вот я уже никуда и не иду», - рассказала Седокова.



Она отметила, что хочет восстановиться и «набраться сил на эту жизнь», после чего, возможно, поделится своим опытом. Певица попросила поддержки, понимания и приватности.

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